Solignano - Bobbiese 1 - 3 | Biancazzurri ancora ultimi, ma ancora con una speranza

Sono tre le squadre che si dividono l’ultimo posto in classifica, col sogno di poter arrivare almeno ai play out. Tra queste c’è anche il Solignano che oggi ha perso in casa contro la Bobbiese per 1-3. Il primo tempo è stato equilibrato e bloccato, poi nella ripresa i biancazzurri sono passati in vantaggio al 60’ con Rinaldi.

Dieci minuti precisi più tardi i piacentini hanno trovato il pareggio con una grande reazione: è stato Scabini a rimettere in partita suoi. Ancora cinque minuti e al 75’ la Bobbiese era già in vantaggio con la rete di Rossi. Lo stesso giocatore poi con la doppietta personale messa a segno all’83’ ha chiuso definitivamente il risultato.