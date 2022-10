Solignano - Brescello 1 - 0 | Prima vittoria in stagione per i parmensi

Prima vittoria in campionato per il Solignano che sale a quattro punti dopo aver conquistato i tre punti nello scontro diretto contro il Brescello. Il primo tempo è stato molto combattuto tra due squadre che avevano vitale bisogno di punti ed è terminato 0-0. Nella ripresa sembrava ancora un partita da 0-0, poi al 75’ i padroni di casa sono passati in vantaggio grazie alla rete di Leoni che ha deciso il risultato permettendo al Solignano di avvicinarsi in classifica agli avversari di giornata e di rientrare nella lotta per la salvezza.