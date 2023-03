Solignano - Felino 1 - 2 | Ribaltamento nel finale per i rossoblù

Torna a farsi sotto per i play off anche il Felino che vince il derby in casa del Solignano e getta i biancazzurri in retrocessione diretta, ma ad un solo punto dai play out e appena cinque dalla salvezza diretta quando mancano quattro partite alla fine del campionato regolare. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa che al 4’ sono andati in rete con Rinaldi e hanno sfiorato il sogno della salvezza complici i risultati degli altri campi.

La gioia però è durata appena dieci minuti perché al 15’ i rossoblù hanno trovato il pareggio con Lattuca, cominciando poi a macinare gioco determinati a ribaltare il risultato. Negli spogliatoi si è andati sull1-1, poi quando sembrava che dovesse finire in parità, gli ospiti hanno trovato la zampata all’88’ con Cotrufo che ha regalato tre punti al Felino.