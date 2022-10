Solignano - Gotico Garibaldina 3 - 5 | Partita accesissima tra parmensi e piacentini

Squadra in casa

Squadra in casa Solignano

Fuochi d’artificio tra Solignano e Gotico Garibaldina: i parmansi vanno sotto, poi recuperano e parte una serie di sorpassi e controsorpassi con la vittoria finale dei piacentini per 5-3. A passare in vantaggio sono stati gli ospiti al 15’ con Visconti e al 38’ ha risposto Alinovi per il pareggio.

Sorpasso dei parmensi al 41’ quando Alinovi trova la doppietta personale e al 44’ Visconti risponde alla doppietta trovando il pareggio, ma un minuto più tardi Leckaj riporta in vantaggio il Solignano a pochi secondi dall’intervallo. Nella ripresa la Gotico Garibaldina trova nuovamente il vantaggio al 56’ con Zanaboni, poi Visconti trova la tripletta al 66’ e infine il poker personale al 77’ per il 3-5 finale.