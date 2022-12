Solignano - Il Cervo 2 - 1 | Decide Alinovi all'88'

Vittoria importante per il Solignano che in casa ha battuto Il Cervo e si è portato al penultimo posto scavalcando ancora il Team Traversetolo uscito sconfitto dal campo del Noceto. I neroverdi, invece, nonostante la sconfitta, si mantengono a distanza di sicurezza dalla zona play out. A sbloccare il risultato per i padroni di casa è stato Palumbo, poi nella ripresa Benedini ha trovato il pareggio al 60’. È stata poi la rete di Alinovi all’88’ a decidere l’incontro.