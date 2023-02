Solignano - Noceto 3 - 1 | Gialloblù subito in vantaggio poi rimontati

Match combattutissimo e pieno di emozioni tra Solignano e Noceto. A vincere però sono i biancazzurri che trovano punti pesantissimi in ottica salvezza e si portano a 24 punti al pari di Terme Monticelli e Vigolo Marchese, a soli quattro punti dal Cervo attualmente salvo. Il Noceto invece rimane deluso e non riesce ad entrare in zona play off nonostante la giornata propizia per la sconfitta della Bobbiese.

A sbloccare il risultato sono subito i gialloblù che al primo minuto di gara vanno in rete con Leoni. Gli ospiti riescono poi a controllare il risultato per tutto il primo tempo, ma nella ripresa i padroni di casa entrano in campo con un altro piglio e al 60’ trovano il pareggio con Carlucci. Sembra destinata a finire sull’1-1 la partita, ma all’83’ Palumbo ribalta il risultato in favore del Solignano e al 92’ arriva anche il tris a firma di Montali.