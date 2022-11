Solignano - Team Traversetolo 2 - 0 | Rosanero superati in classifica e ora ultimi

Il derby parmense salvezza giocato ieri in anticipo per la decima giornata del Girone A di Promozione è andato al Solignano che ha battuto in casa per 2-0 il Team Traversetolo. I padroni di casa, che fino a ieri erano in coda alla classifica, hanno superato così i rosanero ora ultimi e il Brescello che deve però giocare questo pomeriggio in casa dell’Alsenese. A decidere l’incontro è stata la doppietta di Palumbo che ha segnato un gol per tempo sbloccando il risultato al 15’ e raddoppiando al 62’, chiudendo di fatto la contesa.