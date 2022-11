Solignano - Terme Monticelli 1 - 3 | I biancocelesti vincono in rimonta

Sconfitta casalinga per il Solignano che rimane penultimo in classifica. A fare festa è invece il Terme Monticelli che con i tre punti conquistati oggi rimane sulla scia della zona play off. A sbloccare il risultato è la squadra di casa al 10’ con Gioacchini e sembra una giornata buona per il Solignano per cercare di muovere la classifica.

Ma al 32’ arriva il pareggio firmato da Capitani. Nella ripresa scende in campo più determinata la squadra biancocelesti che al 47’ raddoppia ancora con Capitani che trova addirittura la tripletta al 69’ e chiude definitivamente il risultato.