Solignano - Vigolo Marchese 1 - 4 | Retrocessione diretta per entrambe

Solignano

Il Solignano saluta la Promozione dopo aver tentato di tutto nel finale di campionato. Da ultimo era risalito di qualche posizione per provare a centrare almeno i play out e in qualche momento avrebbe potuto raggiungere anche la salvezza diretta, ma alla fine chiude ultimo.

Fatale è stata anche la sconfitta rimediata oggi in casa contro la diretta concorrente, il Vigoro Marchese, che ha l’amara soddisfazione di chiudere penultima e di retrocedere comunque. Il match è terminato per 4-1 in favore dei piacentini.

Vantaggio per gli ospiti al 21’ con Laraia e risposta un minuto più tardi dei padroni di casa con Leoni. Nella ripresa poi nuovo vantaggio dei piacentini con Buzzi al 49’, poi ancora Buzzi al 78’ e di nuovo Laraia all’87’. Alla fine lacrime per tutti.