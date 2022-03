Sorbolo - Baiso Secchia 1 - 4 | Niente di buono per i rossoblù

Ancora una brutta sconfitta per il Sorbolo che è sempre più in difficoltà in classifica dopo aver cominciato bene il 2022, tornando però velocemente ai problemi del 2021. A sbloccare il risultato sono stati gli ospiti del Baiso Secchia con Bonicelli che ha aperto le danze al 25’. Al 32’ è arrivato già il raddoppio per i reggiani firmato da Ametta che al 43’ ha messo a segno la doppietta personale su rigore. Nella ripresa il Baiso Secchia ha calato poi il poker al 60’ con Ovi e a niente è servita la rete di Riccardi per il Sorbolo arrivata al 65’.