Sorbolo - Boretto 3 - 4 | Rossoblù in vantaggio fino al 91'

Lotta nonostante la retrocessione matematica ormai da settimane il Sorbolo che dà del filo da torcere alla capolista Boretto. Il match è terminato sul 3-4 con i rossoblù passati in svantaggio al 19’ quando è stata la squadra reggiana a sbloccare il risultato con Ennamli. Lo stesso giocatore ha trovato poi la doppietta solo cinque minuti più tardi, ma ancora cinque minuti dopo il Sorbolo ha accorciato con Scalea per poi trovare i pareggio nella ripresa, al 55’, con Vecchiattini. Al 63’ è arrivato l’incredibile vantaggio per i rossoblù con Rispoli e la gara sembrava terminare con la vittoria dei padroni di casa, ma al 91’ il Boretto ha trovato il pareggio con Gueye e al 93’ Lorenzini ha calato il poker per gli ospiti che sono riusciti così a rimanere in vantaggio di un punto sul Fabbrico.