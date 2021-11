Sorbolo - Fabbrico 0 - 2 | Ancora una sconfitta, rossoblù ultimi in classifica

Non riesce più a trovare punti il Sorbolo che esce sconfitto dallo scontro con la capolista Fabbrico. Nella nona giornata del campionato di Promozione, i rossoblù hanno subito due reti in casa scivolando all’ultimo posto in classifica. I reggiani hanno sbloccato il risultato al 13’ con Terragin, poi la partita è rimasta in bilico fino all’86’ quando Addae Gyapong ha trovato il raddoppio e ha chiuso il risultato condannando il Sorbolo a diventare il fanalino di coda del Girone B di Promozione.