Sorbolo - Guastalla 2 - 2 | I rossoblù la recuperano al 90'

E’ un pareggio per 2-2 il risultato tra Sorbolo e Guastalla. I parmensi conquistano solo un punto nel match casalingo contro una diretta avversaria per la salvezza e rimangono legati alla zona rossa della classifica. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 1-0 per i padroni di casa che riescono a passare in vantaggio e a sbloccare il risultato solo al 42’ con Baha. Nella ripresa i reggiani trovano la reazione al 59’ pareggiano i conti con Ben Hassen, che segna poi la doppietta personale all’86’ portando in vantaggio i suoi e ribaltando il risuolato a pochi minuti dalla fine. Sembra ormai finita così, ma i padroni di casa trovano l’ultimo scatto di orgoglio al 90’ con Bacchini e si riprendono il pareggio.