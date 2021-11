Sorbolo - Luzzara 0 - 1 | Quinta sconfitta consecutiva per i rossoblù

Niente da fare per il Sorbolo che rimane ultimo in classifica dopo la sconfitta rimediata oggi in casa contro il Luzzara, la quinta consecutiva. A decidere l’incontro, scontro diretto per la salvezza fondamentale, è stato un gol di Aracri segnato su rigore al 51’. I rossoblù non sono riusciti a trovare la reazione necessaria per riprendere la partita che ha lanciato i reggiani a nove punti, lasciando i parmensi a cinque.