Prima vittoria in campionato per il Terme Monticelli che vince il derby parmense del Girone B di Promozione in casa del Sorbolo. A passare in vantaggio sono proprio i biancazzurri che rompono gli indugi già al 15’ con Gualtieri resistendo in vantaggio fino al termine del primo tempo. Ad inizio ripresa i padroni di casa conquistano un rigore che viene trasformato al 47’ da Bozzolini. Al 75’ poi è Mattioli a decidere il match in favore della squadra di mister Liperoti che porta a casa i primi tre punti pieni della stagione.