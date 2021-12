Sorbolo - Vezzano 1 - 2 | I rossoblù cercano la rimonta nel finale ma trovano solo il gol della bandiera

Non riesce a chiudere bene il girone di andata il Sorbolo che arriva alla sua settima sconfitta consecutiva contro il Vezzano. Tra le mura amiche i rossoblù sono passati in svantaggio al 13’ per mano di Tognoni, resistendo poi senza subire altre reti fino all’intervallo. Nella ripresa poi Paterlini ha allungato ancora per i reggiani al 57’ e a nulla è servito il gol di Bacchini al 78’ che ha solo accorciato le distanze.