Sorbolo - Vianese 1 - 4 | Rossoblù verso la retrocessione

Manca ancora la matematica, ma di fatto il Sorbolo è retrocesso in Prima Categoria, avendo otto punti sulla penultima a tre giornate dalla fine. I rossoblù hanno perso ancora e non hanno approfittato della sconfitta del Luzzara penultimo. Al ‘Camp Nov’ è stata la Vianese a fare festa mettendo a segno un poker, mentre non è servito a nulla il gol della bandiera dei parmensi.

A sbloccare il risultato è stato Travagliati al 23’, poi Montanari ha raddoppiato al 28’. Al terzo minuto di recupero del primo tempo Bartoli ha portato a tre le reti dei reggiani. Nell’intervallo Dallaglio ha chiuso definitivamente la partita al 54’ e a quel punto il Sorbolo, per giunta in inferiorità numerica, non è riuscito a far altro che mettere a segno il gol della bandiera al 65’ con Vecchiattini.