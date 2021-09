Sorteggio Coppa Italia 'Minetti': due parmensi passeranno sicuramente il turno

Sono stati sorteggiati gli incontri dei sedicesimi di finale della Coppa Italia ‘Maurizio Minetti’ che vede ancora sei parmensi impegnate. Sono due i derby in programma per mercoledì 6 ottobre alle 20.30: il Carignano, che a sorpresa ha battuto il Nibbiano&Valtidone in trasferta ai trentaduesimi affronterà un’altra sorpresa di questa Coppa, ovvero il Salsomaggiore che ha sconfitto ai rigori la Piccardo Traversetolo. Inaspettatamente ancora in gara anche il Fornovo Medesano, non tanto per le qualità della squadra, ma per la levatura degli ultimi avversari affrontati che giocano in una categoria superiore, ovvero il Campagnola; la formazione del presidente Squeri ospiterà la Fidentina che arriva da una larga vittoria contro il Luzzara. Andrà invece in casa dei piacentini del Gotico Garibaldina il Colorno che ha passato il turno grazie alla vittoria sulla Bobbiese per 1-0. Il Tonnotto giocherà invece in casa e sfiderà il Rolo dopo aver eliminato nel turno precedente un’altra reggiana, il Brescello. In palio c’è l’accesso agli ottavi di finale che saranno garantiti ad almeno due parmensi, calcolando i derby, che si giocheranno il 3 di novembre.