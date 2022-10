Südtirol-Parma LE ULTIME | Benek confermato, Sohm in mezzo: fuori Estevez

"Recuperiamo Chichizola poi la squadra è quella dell'altro giorno”. Così Fabio Pecchia, in conferenza stampa, ha quasi annunciato il ritorno tra i pali del portiere ex Perugia che già nella gara di Pisa aveva stretto i denti. Chichizola dovrebbe partire dal primo minuto, con buona pace di Corvi che intanto si è goduto il momento e ha mostrato al mondo di non essere solo di passaggio in questo Parma.

Davanti a Chichi tornano i titolari: Osorio e Valenti dovranno tenere a bada il Südtirol di Odogwu e Mazzocchi. Gli altoatesini hanno inanellato sei risultati utili consecutivi, hanno raggiunto la parte destra della classifica e con 14 punti sono all’ottavo posto con vista playoff. Il registro è cambiato da quando è arrivato il tecnico ex Brescia, che pare intenzionato a schierare la stessa formazione che ha fatto fuori il Perugia.

Pecchia riabbraccia Inglese: torna Bobby al centro dell’attacco, con Vazquez e uno tra Tutino e Benedyczak sull’esterno. Per il primo il tecnico di Formia ha speso belle parole alla vigilia. “Gennaro è entrato bene contro la Reggina”. A centrocampo, rispetto alla gara vittoriosa di sabato scorso, torna Juric che fa coppia con Estevez in quella che è la cerniera di mezzo ormai collaudata.

PROBABILI FORMAZIONI

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Barra, Zaro, Masiello, D'Orazio; De Col, Tait, Nicolussi Caviglia, Schiavone; Odogwu, Mazzocchi. All: Bisoli

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Juric, Sohm; Benedyczak, Vazquez, Ansaldi; Inglese. All: Pecchia