Team Traversetolo - Alsenese 2 - 2 | Pareggio incredibile per i rosanero

Squadra in casa Team Traversetolo

Torna all’ultimo posto il Team Traversetolo che deve però continuare a lottare essendo a pochi punti dalla possibilità di giocare almeno i play out. Il punto conquistato oggi in casa contro l’Alsenese ha fatto ripiombare i rosanero sul fondo, ma ha comunque lasciato qualche speranza.

Nel primo tempo sono partiti meglio i piacentini che si sono portati in vantaggio al 28’ con Campaore. La ripresa è ripartita sempre con gli ospiti più aggressivi tanto che al 47’ è arrivato il raddoppio con Sutera. Il Team Traversetolo si è svegliato tardissimo e in due minuti ha trovato il pareggio con la doppietta di Rolli in un minuto al 90’ e al 91’.