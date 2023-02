Team Traversetolo - Bobbiese 1 - 2 | I rosanero ci provano, ma non riescono a recuperare

Sconfitta che fa male per il Team Traversetolo che rimane ultimo in classifica. In casa, contro la Bobbiese, termina per 1-2. A passare in vantaggio sono gli ospiti al 20’ con Scabini, poi ad inizio ripresa i piacentini trovano subito il raddoppio al 46’ con Bongiorni e la partita è di fatto chiusa. Al 60’ i rosanero provano a riaprire il match con Orlandini, ma la Bobbiese fa buona guardia e controlla il vantaggio fino al triplice fischio.