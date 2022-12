Team Traversetolo - Brescello 2 - 0 | I rosanero chiudono in bellezza

Grande vittoria per il Team Traversetolo nell’ultima partita di stagione: i rosanero sono rimasti ultimi, dal momento che ha vinto anche il Solignano, ma si stanno avvicinando alla zona play out che dista ora solo tre punti. Lo scontro diretto con il Brescello è terminato per 2-0 e con un gol per tempo.

La prima frazione di gioco è stata equilibrata e molto bloccata. Il risultato è cambiato solo al 43’ quando Martinez è riuscito a scardinare la difesa avversaria. Nella ripresa si è continuato a lottare fino al 93’ quando Orlandini ha chiuso il risultato definitivamente in favore dei padroni di casa.