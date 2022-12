Team Traversetolo - Carignano 3 - 1 | I rosanero fanno festa e frenano i giallorossi

Incredibile vittoria a sorpresa e in rimonta per il Team Traversetolo in casa contro il Carignano. I rosanero hanno così scavalcato il Solignano in classifica portandosi al penultimo posto, mentre i giallorossi hanno perso nuovamente la testa lasciando andare la Pontenurese avanti di tre punti.

A sbloccare il risultato sono stati gli ospiti al 41’ dopo un primo tempo ben giocato. Nella ripresa però i padroni di casa sono tornati in campo decisamente più determinati e dopo alcuni tentativi hanno trovato il pareggio al 68’ con Rolli. Al 76’ è stato poi Cavalca a ribaltare il risultato e infine Orlandini all’83’ ha chiuso il risultato. Un quarto d’ora di fuoco quindi per il Team Traversetolo che deve tornare a sperare nella salvezza.