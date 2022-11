Team Traversetolo - Carpaneto Chero 1 - 3 | Sconfitta casalinga per i rosanero

Girandola di rigori tra Team Traversetolo e Carpaneto Chero, ma ad avere la meglio sono gli ospiti. I parmensi trovano la reazione nel finale quando è ormai troppo tardi e la partita è già compromessa. Il primo penalty del match viene assegnato al 12’ e a trasformarlo per il Carpaneto è Lamberti.

Il primo tempo termina sullo 0-1, poi ad inizio ripresa arriva il raddoppio firmato da Manna. I rosanero sembrano non riuscire ad entrare in partita e all’80’ subiscono anche la terza rete con Lamberti che mette a segno il secondo calcio di rigore per gli ospiti. All’87’ conquista un penalty anche la squadra di casa che trasforma con Fava, ma ormai è troppo tardi per recuperare e il match finisce 1-3.