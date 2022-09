Team Traversetolo - Felino 0 - 0 | Primo punto stagionale per i rosanero

Primo punto in campionato per il Team Traversetolo che lascia l’ultima posizione pareggiando a reti inviolate nel derby contro un Felino che spreca invece un’occasione per fare un salto in classifica. I rosanero hanno approfittato del turno casalingo per interrompere la serie di sconfitte giocando una buona gara soprattutto in fase difensiva.