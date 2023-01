Team Traversetolo - Futura Fornovo Medesano 0 - 1 | Decide Bernardini nel primo tempo

Squadra in casa

Squadra in casa Team Traversetolo

I ragazzi di Mister Bonazzi scendono in campo timidi e nei primi minuti subiscono l’iniziativa degli avversari. Al 10’ viene Espulso Danini per fallo da ultimo uomo dopo una ripartenza in contropiede della formazione avversaria. Il terreno di gioco è a limite della praticabilità ma man mano che passano i minuti e il Fornovo nonostante l’inferiorità numerica cresce di ritmo e intensità.

Al 37’ il solito Bernardini con un lancio di trenta metri pesca Landini sulla trequarti avversaria che supera il diretto avversario e la mette in mezzo trovando di nuovo Bernardini ben piazzato in area di rigore che non sbaglia e la mette dentro: 0-1.

Si ristabilisce la parità numerica in campo al 40’ con l’espulsione per un brutto fallo da dietro su Ferrari del centravanti del Team Traversetolo. Il secondo tempo non regala troppe emozioni e i padroni di casa creano poco e quel poco è neutralizzato da Corradi, sicurezza tra in pali con almeno due parate da urlo.

Il Medesano si chiude bene rischiando poco e gioca di contropiede senza creare chiare occasioni da rete, anche per l’uscita dal terreno di gioco di Bernardini per un’infortunio muscolare. Seconda vittoria consecutiva del Medesano che inizia alla grande il girone di ritorno con 6 punti nelle prime due giornate, mentre Il Team Traversetolo non abbandona l’ultima posizione.