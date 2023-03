Team Traversetolo - Il Cervo 6 - 2 | Poker di Rolli, neroverdi annientati

Match incredibile tra Team Traversetolo e Il Cervo, terminato per 6-2 in favore dei padroni di casa che incredibilmente tornano in lotta per cercare di centrare almeno i play out. Al 3’ i rosanero sono già in vantaggio con Cavalca, poi nel giro di un quarto d’ora Rolli mette a segno una tripletta personale segnando al 10’, al 20’ e al 25’.

A questo punto prova a rientrare in partita la squadra neroverde con Gennari che accorcia le distanze al 30’ e al 35’ riapre il match con la doppietta personale segnando su rigore. Il tentativo però va a vuoto perche al 45’ ancora Rolli si mette in mostra e fa poker personale, segnando il 5-2 per i suoi prima dell’intervallo.

Nella ripresa i padroni di casa controllano il largo vantaggio e aggiungono la sesta rete all’88’ con Orlandini. Il Cervo rischia di essere risucchiato dalla zona rossa.