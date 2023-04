Team Traversetolo - Noceto 3 - 2 | Rosanero ai play out, sarà decisiva l'ultima

Grande scatto di orgoglio per il Team Traversetolo in questo finale di campionato, dopo essere stato in ultima posizione per tanti mesi. La vittoria di oggi nel derby con il Noceto ha portato i rosanero ai play out che attualmente si disputerebbero con il Fornovo Medesano.

Genitori al 15’ ha portato avanti i padroni di casa che poi hanno raddoppiato solo cinque minuti più tardi con Gandelli. Altri cinque minuti e Mbengue ha accorciato per i gialloblù. Nella ripresa poi il Traversetolo ha conquistato un rigore al 52’ trasformato da Orlandini e infine il Noceto, ancora con Mbengue, ha provato a rifarsi sotto all’80’ ma il match è terminato 3-2.