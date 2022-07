Calcio, Promozione: Team Traversetolo ripescato in Promozione

Buone notizie per il calcio dilettantistico parmense: in Promozione c’è una squadra in più oltre alle otto già iscritte ovvero Tonnotto San Secondo, Terme Monticelli, Noceto, Il Cervo, Fornovo Medesano e Carignano, cui si aggiungono la retrocessa dall’Eccellenza, ovvero il Felino, e il Solignano appena promosso dalla Prima Categoria. Si tratta del Team Traversetolo che è stato ripescato dalla Prima Categoria insieme alla modenese PGS Smile, alla romagnola Bakia Cesenatico e alla bolognese MSP Calcio.