Team Traversetolo - Terme Monticelli 2 - 0 | Scatto di orgoglio dei rosanero

Grande vittoria del Team Traversetolo che dopo il cambio in panchina trova subito una grande reazione. Nell’anticipo del sabato i rosanero si sono imposti nel derby contro un Terme Monticelli che dopo un buon inizio di stagione sta rischiando qualcosa scivolando paurosamente verso i play out.

Il match si è messo subito in discesa per la squadra di casa che al 10’ è passata in vantaggio per lo sfortunato autogol del biancoceleste Mattioli. Approfittando del vantaggio e con la voglia di chiuderla in fretta, i ragazzi del Traversetolo hanno cercato di buttarsi in avanti trovando presto il raddoppio. Infatti al 25’ è stato Rolli a chiudere di fatto il risultato con largo anticipo. A niente sono servite le reazioni degli ospiti e la partita è terminata 2-0.