Team Traversetolo - Tonnotto San Secondo 1 - 3 | Seconda vittoria consecutiva per i tuttineri

Vittoria del Tonnotto San Secondo nel derby giocato in casa della neopromossa Team Traversetolo. Il vantaggio per i tuttineri è arrivato al 35’ grazie all’autorete di Gallani e il primo tempo si è concluso sullo 0-1. Nella ripresa il raddoppio per gli ospiti è arrivato al 78’ con a rete di Traorè, ma all’86’ Orlandini ha accorciato le distanze. A nulla è servito però il gol della bandiera perché al 90’ Bufo ha chiuso il match sull’1-3 per gli ospiti.