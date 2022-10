Team Traversetolo - Vigolo Marchese 0 - 3 | Rosanero sconfitti in casa

Sconfitta casalinga per il Team Traversetolo che stava cercando di tirarsi fuori da una brutta situazione nelle ultime partite. Al ‘Don Bosco’ passano i piacentini del Vigolo Marchese con un netto 3-0 che non lascia scampo. Al 6’ gli ospiti sono già in vantaggio con la rete di Bertocchi, poi il primo tempo si chiude sullo 0-1. Appena tornati in campo i piacentini si lanciano in avanti per chiudere la contesa e al 47’ trovano il raddoppio con Cosmai. All’87’ è Mazzi a chiudere definitivamente il risultato sullo 0-3 finale.