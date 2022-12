Squadra in casa

Squadra in casa Terme Monticelli

Non è bastata al Terme Monticelli la doppietta di Vecchiattini (una rete su rigore nella ripresa) per avere la meglio sull’Alsenese che ha aperto le marcature al 30’ con D’Elia, raddoppiando poi al 42’ con Sbordi. Nella ripresa è stato poi Compaore a chiudere il risultato al 79’ in favore dei piacentini.