Terme Monticelli - Bobbiese 0 - 2 | I biancocelesti non lasciano la penultima posizione

Il Terme Monticelli non riesce a rialzarsi e continua a rimanere penultimo in classifica in compagnia di altre due squadre che sembrano non riuscire a trovare la forza di riemergere. In casa i biancocelesti escono sconfitti per 0-2 contro la Bobbiese dopo un primo tempo equilibrato e conteso, poi nella ripresa i piacentini entrano meglio in campo e al 60’ trovano il vantaggio con Scabini. Prova a reagire la squadra di casa, ma al 77’ Coulibaly chiude il risultato segnano il 2-0 finale.