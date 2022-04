Terme Monticelli - Boretto 2 - 0 | I biancocelesti non si fermano più

Incredibile vittoria del Terme Monticelli che esce dopo mesi dalla zona play out dopo aver conquistato i tre punti in casa contro la capolista Boretto. Una rincorsa quella dei biancocelesti che ha dello straordinario calcolando il punto di partenza angosciante in cui erano piombati alla fine del 2021. Dalla ripresa del campionato dopo la lunga sosta per Natale e Covid, la squadra termale ha avuto un ruolino di marcia tra i migliori del Girone B di Promozione ed è riuscito a portarsi in zona salvezza diretta a cinque giornate dalla fine del campionato.

Il primo tempo contro il Boretto è stato equilibrato, con occasioni da una parte e dall’altra ma nessuna veramente pericolosa. Nella ripresa poi il Terme Monticelli è sceso in campo più determinato ed è passato in vantaggio al 55’ con Cortelazzi, poi al 75’ a chiudere il match è stato Remigini. Al triplice fischio i biancocelesti hanno potuto esultare per una vittoria importantissima e prestigiosa.