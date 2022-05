Terme Monticelli - Brescello 0 - 3 | Prima sconfitta nel 2022 per i biancocelesti

Non può ancora festeggiare la salvezza il Terme Monticelli che cade in casa contro il Brescello, complici le assenze di Borchini e Mattioli, dopo una lunga serie di risultati utili consecutivi maturata nel 2022. Rimane comunque aperta la possibilità di arrivare addirittura a giocarsi i play off per i biancocelesti. I reggiani si fanno pericolosi già aò 3’ con Amadini che sfiora la traversa di testa. Al 15’ è il turno di Martinez che calcia, mandando leggermente alto.

Il vantaggio poi dei padroni di casa arriva al 28’ quando Fanti trova un colpo di testa vincente. Il raddoppio arriva al 44’ a pochi secondi dalla fine del primo tempo quando Deioanni esce a vuoto propiziando così il tiro di Vona che entra senza difficoltà in rete. Nella ripresa i termali provano una timida reazione, ma al 59’ Martinez segna il 3-0 e di fatto non succede più niente con il risultato in ghiaccio per gli ospiti.