Terme Monticelli - Castellarano 1 - 0 | I biancocelesti completano il miracolo ed entrano nei play off

La rimonta è compiuta e il sogno diventa realtà: il Terme Monticelli, partito nel 2022 da una situazione disastrosa ereditata dal 2021, ha infilato una serie incredibile di risultati positivi che lo hanno portato ad agganciare la zona play off. Con i tre punti conquistati oggi, i biancocelesti sono saliti in quinta posizione, scavalcando il Vezzano, e hanno inguaiato gli avversari di giornata del Castellarano che sono ora ad un passo dai play out. A decidere l’incontro è stato il gol al 21’ di Cortellazzi a cui i reggiani non sono riusciti a reagire.