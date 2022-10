Terme Monticelli - Felino 1 - 0 | I biancocelesti passano gli ospiti in classifica

Squadra in casa

Squadra in casa Terme Monticelli

Il derby tra Terme Monticelli e Felino termina con la vittoria di misura dei biancocelesti che superano i rossoblù in classifica salendo a nove punti. Gli uomini di Apolloni rimangono invece fermi a sette, raggiunti anche dal Vigolo Marchese. Il match è stato equilibrato per oltre 85 minuti, con alcune occasioni da entrambe le parti, ma nessun pericolo reale. All’88’, quando sembrava ormai che la partita fosse destinata a terminare sullo 0-0, Bortini ha trovato la rete della vittoria per i termali.