Terme Monticelli - Futura Fornovo Medesano 0 - 1 | Derby deciso nel finale

Allo stadio Comunale “Raffaele Riva” di Monticelli si disputa la 21^giornata del Girone A di Promozione tra Terme Monticelli e Futura Fornovo Medesano. I ragazzi di mister Bonazzi sono chiamati a dare continuità di prestazione e di risultato dopo le uscite positive del girone di ritorno.

Il match è fisico, il Medesano fa la partita e il Monticelli riparte in contropiede. Non succede praticamente nulla fino al 35’ quando i padroni di casa colpiscono una traversa con Vecchiattini, ma il risultato rimane sullo 0-0. Al 45’ cavalcata di Crescenzi che imbuca e mette a tu per tu Donelli contro il portiere avversario, Donelli sbaglia da un metro e si rimane ancora in parità. Il secondo tempo regala poche emozioni, il Fornovo spinge e a 5’ dalla fine calcio d’angolo di Bernardini e Danini appoggia in rete portando gli ospiti sullo 0-1. Finisce così con il Medesano che guarda con più ottimismo al finale di campionato.