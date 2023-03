Terme Monticelli - Il Cervo 2 - 2 | I neroverdi segnano due reti nel recupero

Pareggio che non serve molto a nessuna delle due nel derby tra Terme Monticelli e Il Cervo, entrambe impegnate nella corsa alla salvezza che sembra sempre più lontana per entrambe. Il primo tempo è stato molto contratto, con entrambe le squadre che non volevano rischiare di perderla. Al 42’ è stato Mattioli a portare in vantaggio i padroni di casa e al 46’ del primo tempo, nel primo minuti di recupero della prima frazione di gioco, ancora Mattioli è andato a segno per la doppietta personale.

Nella ripresa Il Cervo ha cercato la reazione, ma anche il Monticelli ha continua a cercare di chiudere il match. Al 90’ sembrava che si andasse tranquillamente verso il 2-0, invece al 92’ Fagioli ha accorciato le distanze per i neroverdi e addirittura al 98’ è stato Delnevo a regalare un punto agli ospiti che ormai avevano perso le speranze.