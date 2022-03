Terme Monticelli - Luzzara 3 - 1 | Scontro diretto ai biancocelesti

Ancora un passo verso la salvezza diretta per il Terme Monticelli che vince in casa lo scontro diretto con Luzzara e si porta a un punto dalla sestultima. Il primo tempo è equilibrato e senza grandi emozioni, poi succede tutto nella ripresa. Al 59’ è Ferri a portare in vantaggio i biancocelesti che raddoppiano poi al 71’ con Mattioli. A dieci minuti dalla fine poi, a distanza di pochi istanti l’uno dall’altro, arrivano la terza rete per i termali firmata da Remigini e il gol della bandiera del Luzzara a segno con Aracri.