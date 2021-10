Terme Monticelli - Montecchio 1 - 1 | I biancazzurri in svantaggio riescono a recuperare

Squadra in casa

Squadra in casa Terme Monticelli

Continua la striscia positiva del Terme Monticelli che trova il secondo pareggio consecutivo dopo due vittorie importanti. Nell’anticipo del sabato sera i ragazzi di mister Liperoti hanno conquistato un punto giocando in casa contro il Montecchio. A passare in vantaggio sono stati gli ospiti che al 10’ si sono portati avanti con Capitani; la reazione dei padroni di casa è arrivata prima dell’intervallo quando al 35’ hanno conquistato un rigore importantissimo realizzato da Gualtieri. Le due sfidanti rimangono così appaiate a nove punti a metà classifica in attesa delle partite di domani.