Terme Monticelli - Riese 0 - 3 | I biancocelesti chiudono male il 2021

Squadra in casa Terme Monticelli

Finisce male il 2021 del Terme Monticelli che perde in casa contro la Riese subendo tre reti a zero. Gli ospiti passano in vantaggio già al 3’ con Zogu e al 23’ la partita è di fatto già chiusa quando Folloni raddoppia. Il tempo scorre senza che i biancocelesti riescano a impensierire gli avversari e all’87’ arriva il terzo gol firmato da Guilouzi a chiudere definitivamente il risultato.