Parte con una sconfitta il Terme Monticelli che in casa si fa superare dalla Scandianese Casalgrandese. Passano in vantaggio gli ospiti con Colatini, poi i padroni di casa riescono a pareggiare al 64’ con Gualtieri che mette a segno un calcio di rigore. Nei minuti finali poi i reggiani passano ancora in vantaggio con Rizzuto al 79’ e chiudono il risultato con Fontanesi all’86’. La squadra di Melli dovrà provare a rialzarsi già domenica prossima in casa della Riese.