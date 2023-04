Terme Monticelli - Solignano 0 - 0 | Nessuno approfitta dei risultati dagli altri campi

Pareggio a reti inviolate per il Terme Monticelli e il Solignano che nel derby salvezza non sono riusciti a prevaricare l’uno sull’altro. Il punto conquistato non ha permesso di approfittare degli altri risultati di giornata abbastanza favorevoli per provare ad avvicinarsi alla salvezza.

Ora i biancocelesti sono dentro ai play out insieme al Fornovo Medesano, mentre i biancazzurri sono terzultimi e in retrocessione diretta, ma ad un solo punto dal Terme Monticelli e tre dal Medesano, ma anche ad un solo punto dal Team Traversetolo ultimo in classifica.