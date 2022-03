Terme Monticelli - Sorbolo 2 - 0 | Biancocelesti vicini alla salvezza dopo il derby

Il derby parmense del Girone B di Promozione va al Terme Monticelli che, in casa, batte per 2-0 il Sorbolo. Le due squadre, arrivate in condizioni disastrose al termine del 2021, erano partite bene in questo 2022 con una vittoria e un pareggio a testa. Ora i biancocelesti hanno allungato la serie di risultati utili, mentre per i rossoblù si tratta di una battuta d’arresto che non deve far tornare nel baratro, nonostante l’ultimo posto in classifica. Il match, rimasto in equilibrio per tutto il primo tempo, è stato sbloccato solo al 49’ da Mattioli che ha portato in vantaggio i termali, ora a soli tre punti dalla salvezza diretta. Al 71’ è arrivato poi il raddoppio firmato da Setti che ha di fatto chiuso il risultato.