Terme Monticelli - Team Traversetolo 2 - 3 | Al 94' arrivano i primi tre punti per i rosanero

Prima vittoria importantissima per il morale della neopromossa Team Traversetolo che si impone per 3-2 nel derby in casa del Terme Monticelli. Il primo tempo è dominato dai biancocelesti che all’11’ conquistano un rigore, trasformato da Bedogni; al 29’ arriva già il raddoppio firmato da Bortini e il match sembra andare in una sola direzione.

Nella ripresa però i rosanero entrano in campo con un piglio diverso e già al 50’ accorciano le distanze con Genitoni, pervenendo al pareggio al 54’ con Valenti. Allo scadere del recupero, al 94’ è poi Rolli a regalare la prima gioia alla squadra di Traversetolo.