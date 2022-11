Terme Monticelli - Tonnotto San Secondo 1 - 1 | Un punto a testa per i play off

Il derby tra Terme Monticelli e Tonnotto San Secondo termina in parità, con un punto a testa che permette ad entrambe di rimanere in zona play off. A passare in vantaggio sono gli ospiti che già al 5’ sbloccano il risultato con la rete di Terranova.

Il primo tempo termina sullo 0-1, con i padroni di casa che cercano la reazione, ma la rete del pareggio arriva solo nella ripresa al 57’ quando viene assegnato un calcio di rigore ai termali: sul dischetto si presenta Bedogni che non sbaglia. Nell’ultima mezzora entrambe le squadre cercano la rete della vittoria che però non arriva.