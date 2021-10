Terme Monticelli - Vezzano 2 - 0 | I biancoazzurri dominano e vincono

Bella partita del Terme Monticelli che domina contro il Vezzano e trova la seconda vittoria consecutiva dopo un avvio di stagione poco convincete. Nel primo tempo sono due le grandi occasioni dei biancazzurri che ci provano al primo minuto con Aracri che poi ci riprova ancora senza fortuna al 22’. Il Vezzano si fa vedere appena rientrati in campo dopo l’intervallo con Piermattei che si porta solo davanti a Deioanni ma viene recuperato da Tortora. Meglio il Terme Monticelli che non riesce però a sbloccarsi fino al 67’ quando manda Gualtieri in rete; a raddoppiare poi è Bedogni al 79’ e a quel punto la partita è chiusa e non offre più grandi emozioni fino al termine.