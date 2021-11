Squadra in casa

Squadra in casa Terme Monticelli

Torna alla sconfitta il Terme Monticelli che al ‘Riva’ subisce due reti dalla Vianese che conquista i tre punti grazie ai gol di Mascena Borges e Dallaglio. A nulla serve la rete di Cortellazzi arriva al 40’. La squadra di Liperoti è stata così sorpassata in classifica dagli avversari ed è entrata in zona Play Out.